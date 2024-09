Presidente defende organizadas do Atlético antes de enfrentar Real Madrid: ‘Não há racistas ou antirracistas’

Presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 12:43 • Madri (ESP)

Presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo se pronunciou sobre os possíveis casos de rascismo durante o clássico com o Real neste domingo (29), no Estádio Metropolitano. O dirigente lamentou as iniciativas de torcedores do clube para insultar Vini Jr na partida, mas afirmou que não acredita haver "antirracistas ou racistas".

- Acho que uma coisa está muito clara. No Atlético de Madrid não considero que exista alguém antirracista ou racista de qualquer espécie. É um torcida organizada que, como todas, tem seus grupos que movem todos os tipos de assuntos. Somos sempre a favor da tranquilidade, que os jogos sejam bem disputados, as pessoas vão com os filhos, com as famílias, com os amigos, para ver um jogo de futebol, não para uma guerra - declarou o presidente.

Enrique Cerezo continuou, pedindo para que toda a torcida dos Colchoneros se comporte Metropolitano "como sempre se comportou". Além disso, disse que não pode prever com quais intenções as pessoas vão ao estádio assistir ao jogo.

- Peço a todos os torcedores que realmente se comportem como devem, como sempre se comportaram no Metropolitano. Não estou preocupado com nada. Não sou um adivinho para ver como as pessoas vão assistir ao jogo de futebol - disse o dirigente.

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam neste domingo (29, no Estádio Metropolitano, casa dos Colchorenos. A partida terá um esquema especial com relação a possíveis caso de racismo: La Liga promete ‘tolerância zero’ com a ocorrência de crimes. Vini Jr., atacante merengue, é alvo recorrente de injúrias no país europeu.

A torcida do Atlético, principal rival do Real Madrid, já promoveu atos racistas contra o camisa sete brasileiro. As autoridades espanholas e a organização de LA LIGA temem que, de volta ao Metropolitano, Vini volte a ser ofendido. Aliás, circulou nas redes sociais recentemente que torcedores do Atleti estariam promovendo o uso de máscaras para insultarem Vini sem serem flagrados.

De acordo com a organização, o Cívitas Metropolitano terá pessoas estrategicamente posicionadas para flagrar possíveis ofensas. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) e os times estão separados por dois pontos na tabela.

