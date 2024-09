Tottenham aproveita vantagem numérica e domina o Manchester United pela Premier Legue

Jogadores do Tottenham celebram gol diante do United (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 14:39 • Manchester (ING)

O Tottenham venceu o e Manchester United por 3 a 0 neste domingo (29), no Old Trafford, pela sexta rodada da Premier League. Brennan Johnson abriu o placar para os visitantes logo no início do jogo, e Dejan Kulusevski e Dominic Solanke ampliaram na segunda etapa; Bruno Fernandes foi expulso minutos antes do intervalo. Com o resultado, os Red Devils ficam na 12ª posição com sete pontos, enquanto os Spurs estão em décimo com dez.

➡️ Expulsão de Bruno Fernandes em Man United x Tottenham gera revolta na web: ‘Arbitragem inglesa é horrível’

Como foi o jogo entre Manchester United e Tottenham

O Tottenham dominou a partida desde o início, mesmo sem vantagem numérica. Logo aos três minutos, Johnson marcou após arrancada e assistência de Van de Ven. Os Spurs seguiram criando, enquanto o United pouco mostrava. Aos 42', Bruno Fernandes cometeu falta em Maddison e recebeu o cartão vermelho, dificultando as chances dos donos da casa.

Após o intervalo e com um jogador a mais, o Tottenham transformou a superioridade em gols. Kulusevski ampliou o placar logo aos dois minutos do segundo tempo, e Solanke aproveitou escanteio fechou o resultado em 3 a 0 aos 32'.

O que vem pela frente?

O Manchester United volta a campo na próxima quinta-feira (3), às 16h (de Brasília), e visita o Porto pela Europa League. No mesmo dia, às 13h45, o Tottenham vai até a Hungria encarar o Ferencváros, também pela competição europeia.

Jogadores do Tottenham celebram gol diante do Manchester United pela Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED x TOTTENHAM

PREMIER LEAGUE - 6ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 29 de setembro de 2024, às 12h30 (hora de Brasília);

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (Inglaterra);

🥅 Gols: Brennan Johnson e Dejan Kulusevski e Dominic Solanke para o Tottenham;

🟨 Cartões amarelos: Mazraoui, Dalot, Mount, Martínez e Ugarte (United); Johnson, Spence e Porro (Tottenham);

🟥 Cartões vermelhos: - Bruno Fernandes (United).

⚽ ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED (Técnico: Erik ten Hag)

André Onana; Mazraoui, De Ligt, Lisandro Martinez e Diogo Dalot; Ugarte (Eriksen) e Kobbie Mainoo (Mount/Diallo); Rashford, Bruno Fernandes e Alejandro Garnacho (Hojlund); Zirkzee (Casemiro).

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven (Dragusin) e Udogie (Spence); Kulusevski, Bentancur e James Maddison (Mata Sarr); Johnson (Moore), Solanke e Werner (Bervall).