Neymar treina com bola e pode retornar aos gramados em outubro

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 15:52 • Rio de Janeiro

Depois de um ano afastado dos gramados, Neymar está próximo do seu retorno. O jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho em outubro do ano passado, em partida contra o Uruguai, pela Seleção Brasileira, nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Agora, a expectativa é que o camisa 10 volte a vestir a camisa do Al-Hilal ainda este mês, segundo informação publicada pela ESPN.

Neymar voltou a treinar com o elenco no dia 29 de setembro, mas o retorno ainda é tratado com cautela nos bastidores, e dependerá da opção técnica de Jorge Jesus e do aval do médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar.

Segundo a ESPN, pessoas próximas que acompanham a recuperação do craque projetam uma possível volta para o jogo contra o Al Ain, dos Emirados Árabes, no próximo dia 21, pela Liga dos Campeões da Ásia.

A comissão técnica de Dorival Júnior acompanha de perto o processo de volta do jogador e espera que possa ter o camisa 10 à disposição para a Data Fifa de novembro, para as partidas contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Apesar de estar fora dos gramados por um ano e ter participado de apenas quatro jogos, Neymar segue sendo o líder de participações em gols do Brasil na competição. Confira a lista:

Participações em gols (Gol + Assistência)

Neymar Jr. (5) Rodrygo (3) Raphinha (2) Bruno Guimarães (2) Igor Jesus (1) Gabriel Magalhães (1) Luiz Henrique (1) Marquinhos (1) Gabriel Martinelli (1) Savinho (1)