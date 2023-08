O meia-atacante, que começou a carreira profissional no Gyongnam FC, da Coreia do Sul, em 2011, também defendeu a Ferroviária, Mogi Mirim, Boa Esporte e Cascavel, antes de chegar ao Ituano, em 2016, onde se destacou na campanha do Paulistão, chamando a atenção do São Paulo. No time do Morumbi, onde já havia passado parte da sua infância, nas categorias de base, Morato foi atrapalhado por uma grave lesão no joelho. Depois, passou por Sport, novamente Ituano e Red Bull Bragantino, onde viveu a grande fase da sua carreira, sendo um dos principais nomes do título da Série B de 2019 e do Troféu do Interior de 2020, taça que já havia levantado pelo Galo de Itu, três anos antes. Na sequência, defendeu Vasco e Avaí, antes de retornar ao futebol asiático.