- O futebol esconde uma parte cabalística ou, pelo menos, há quem acredite que a tenha. Não é novidade que combinações numéricas sejam estabelecidas para colocar mais ou menos esperança no sucesso ou fracasso de uma determinada ação em torno da bola. Já há quem, entre os torcedores do Barcelona, ​​tenha notado que os anos que terminam em '3' trouxeram grandes jogadores brasileiros para o Barcelona, ​​um para cada uma das últimas quatro décadas; em 1993, Romário da Souza; em 2003, Ronaldinho Gaúcho; em 2013, Neymar. Por isso, o fato de a contratação de Vitor Roque, artilheiro da Seleção Brasileira de 18 anos pelo Athletico Paranaense, ter sido acertada em 2023 é interpretada como um bom presságio em relação ao seu futuro impacto no clube do Barça - escreveu o periódico "Mundo Deportivo".