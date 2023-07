Com a janela de transferência aberta, o futebol brasileiro começa a se movimentar em busca de reforços. E um dos nomes que vem chamando a atenção de alguns clubes da Série A é do meia Rodrigo Zalazar, de 23 anos, que pertence ao Schalke 04, da Alemanha. Vasco e São Paulo já demonstraram interesse no jogador, mas agora é o Santos quem tenta a sua contratação.



Apesar de ser uruguaio, Zalazar iniciou a sua carreira profissional na Espanha, defendendo o Málaga. Em 2019 foi negociado para o Eintracht Frankfurt, iniciando a sua trajetória no futebol alemão. Jovem e com pouco espaço, acabou emprestado ao Korona Kielce, da Polônia, e em seguida ao St. Pauli, da Alemanha, onde começou a ganhar destaque na temporada 2020/2021, jogando a segunda divisão.



Cedido ao Schalke no ano seguinte, foi importante na campanha que levou o time de volta à elite do futebol nacional. O meia marcou seis gols e deu cinco assistências em 30 jogos, sendo 25 como titular.



Em 2022/2023, a temporada não foi tão boa para o Schalke, que acabou rebaixado novamente na Bundesliga. Porém, apesar do resultado coletivo ruim, Rodrigo terminou o campeonato com algumas marcas pessoais importantes.



Com seis passes para gol em apenas 1326 minutos em campo, Zalazar teve a 9ª melhor média da competição entre todos os jogadores que fizeram aos menos 15 partidas. Além disso, teve a 10ª maior média de passes decisivos, com 2,44 a cada 90 minutos em campo.



Grande parte desse bom volume ofensivo vem de outra virtude do jogador: a batida na bola. O uruguaio teve a terceira maior média de cruzamentos certos do campeonato, com 2,65 por jogo completo - 90 minutos - e um bom aproveitamento de 33,9% no fundamento. Veja mais números do jogador:



ZALAZAR NA BUNDESLIGA 2022-2023

- Dados do Sofascore e OGol



22 jogos (15 como titular)

1326 minutos

1 gol

6 assistências

0,41 assistências por 90 minutos em campo (9º do campeonato)

2,44 passes decisivos por 90 minutos em campo (10º do campeonato)

2,37 dribles certos por 90 minutos em campo (15º do campeonato)

2,65 cruzamentos certos por 90 minutos em campo (3º do campeonato)

33,9% de acerto no cruzamento (2ª melhor marca entre jogadores com média superior a dois por jogo)