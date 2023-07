Pogba retornou à Juventus na última temporada sem custos, após seis anos no Manchester United. Contudo, o meia atuou em apenas seis jogos em toda a Série A italiana, somando, ao todo, 10 partidas contabilizando todas as competições ao longo de 2022/23. O atleta conviveu com uma lesão grave no joelho e passou boa parte da temporada se recuperando de cirurgia.