- Esses próprios clubes sabem que nunca menciono seus nomes, nem mesmo na diretoria em um ambiente mais privado. Eu sempre falo e oriento que eles podem retornar ao ECA a qualquer momento. Junte-se à família. Eles são bem vindos. A Juventus já se retirou do projeto da Superliga. Eles deveriam fazer o mesmo. Não têm escolha. Não sou contra o Barcelona nem o Real Madrid. Não vou excluir ninguém. Sou contra conflitos e lutas. Me encontrei com Joan Laporta (presidente do Barcelona) e lhe disse a mesma coisa. Se eles querem lutar, deixe-os lutar entre si. Não perderemos mais tempo com isso. Temos nossas próprias coisas para fazer. Queremos evoluir e a Superliga hoje é uma piada. Ela estava morta antes de ser anunciada - disse ao meio Meczyki, da Polônia.



