O Milan recebe a Lazio no estádio San Siro neste sábado (30), às 13h (de Brasília), em confronto válido pela 7ª rodada do Campeonato Italiano. O Rossoneri ocupa a vice-liderança da competição, com os mesmos 15 pontos da Inter, que lidera a Série A, enquanto a Lazio está em 12º lugar, com sete pontos.