Neymar, de 31 anos, assinou com o Al-Hilal até 2025, onde recebe 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão, na cotação atual) em seus dois anos de contrato com o clube saudita. O atacante foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e deve estar presente no jogo da Seleção Brasileira contra a Bolívia nesta sexta-feira (8), às 21h45 (de Brasília) no Mangueirão, em Belém do Pará.