Diferente do futebol masculino, o Lyon é a equipe com mais títulos e tradição na Champions Feminina. Ao todo, são oito taças da competição, cinco dessas de maneira consecutiva. De 2015 até 2020, o time francês dominou o futebol europeu com sobras. Uma hegemonia que passa por estrutura, igualdade de oportunidades e de condições de trabalho. Tudo isso é o resultado da iniciativa de Jean-Michel Aulas, ex-presidente do clube.