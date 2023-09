Na sexta-feira (8), às 15h45 (horário de Brasília), a Croácia de Luka Modric recebe a Letônia no Estádio HNK Rijeka, em jogo válido pela quinta rodada das eliminatórias para a Eurocopa de 2024. Os donos da casa estão com dois jogos, com uma vitória e um empate, enquanto os visitantes perderam os três jogos na jornada.