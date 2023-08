Segundo o jornal "L'Équipe", Neymar chegou a um acordo para jogar no Al-Hilal. Faltaria apenas o acerto entre o Paris Saint-Germain e o clube da Arábia Saudita para a transferência ser sacramentada.



No Al-Hilal, o astro brasileiro receberia 160 milhões de euros (R$ 860 milhões) ao longo de duas temporadas. O valor é praticamente o dobro do que ele recebe na França.



+ Onde assistir aos jogos de hoje (13/08/2023)