RECUPERAÇÃO

Dono da casa, o Newcastle vem se recuperando de um início difícil de temporada. A equipe comandada pelo técnico Eddie Howe começou sua campanha na Premier League com uma goleada por 5 a 1 sobre o Aston Villa, mas engatou três derrotas contra adversários de peso (Manchester City, Liverpool e Brighton). No entanto, o time se reergueu e, após segurar o Milan no San Siro pela Champions League, aplicou uma goleada histórica por 8 a 0 fora de casa contra o Brentford e eliminou o Manchester City na Copa da Liga Inglesa no meio de semana.