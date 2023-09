Consolidado na Arábia Saudita, o goleiro Mailson vem sendo um dos principais destaques da temporada do Al Taawoun, que atualmente ocupa a terceira colocação Saudi Pro League e está classificado para as oitavas de final da Kings Cup. No jogo pela copa no último domingo (24), contra o Qadsiah, o brasileiro foi fundamental para o triunfo por 2 a 0 ao defender um pênalti no início do segundo tempo, quando sua equipe vencia ainda pela vantagem mínima.