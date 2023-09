SEM CONVENCER

O começo de temporada do Manchester United não tem sido dos melhores. Os comandados de Erik ten Hag, em nono lugar na tabela, acumularam três vitórias e três derrotas, e não conseguiram vencer nenhum jogo com uma boa atuação. Os triunfos contra os frágeis Wolverhampton, Nottingham Forest e Burnley foram todos por um gol de diferença. Além do razoável papel no campo, a parte fora das quatro linhas também não é boa: o técnico holandês está em rota de colisão com Jadon Sancho, teve Antony afastado - e agora reintegrado - por agressões à ex-namorada e não consegue adaptar as novas contratações a Carrington.