Nada de Messi ou Cristiano Ronaldo. William Troost-Ekong, zagueiro do Al-Kholood, da Arábia Saudita, fez uma escolha curiosa ao ser questionado sobre o atacante mais complicado que teve que marcar em sua carreira, em entrevista à rádio inglesa "TalkSPORT".

Segundo o nigeriano, Duván Zapata, atualmente no Torino, foi o jogador que mais lhe causou pesadelos em enfrentamentos. Foram dois confrontos entre os dois, com dois triunfos para o ofensivo colombiano, ambos em duelos entre Udinese, do defensor, e Atalanta, de seu algoz.

- Eu simplesmente não conseguia chegar perto dele. Era muito forte e muito rápido, um ótimo finalizador e com muita consciência na área. Marcou muitos gols contra mim em 2019. Era o meu pesadelo, o meu nêmesis. Tenho que dar créditos a ele - afirmou William.

Esta não é a primeira vez que Zapata vira a resposta para a pergunta sobre CR7 e Messi. Leonardo Bonucci, ídolo da Juventus, chegou a afirmar que não dormia nas noites que antecediam embates com a Atalanta por haver enfrentamento com o colombiano. Troost-Ekong, ao falar efetivamente sobre a comparação dos astros, optou por manter seu time longe das garras do português.

- É difícil dizer. Provavelmente vou ter que enfrentar Ronaldo no final desse ano, e eu com certeza não quero deixar ele bravo - brincou o nigeriano.

William Troost-Ekong escolheu Duván Zapata como adversário mais difícil acima de Messi e CR7 (Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images)

📝 Veja a lista de jogos de Troost-Ekong contra Messi, CR7 e Zapata*

⚔️ TROOST-EKONG vs. MESSI

⚽ Nigéria 1x2 Argentina - Copa do Mundo de 2018 - um gol de Messi

⚔️ TROOST-EKONG vs. CR7

⚽ Udinese 0x2 Juventus - Campeonato Italiano 2018-19 - um gol de Cristiano Ronaldo

⚽ Juventus 3x1 Udinese - Campeonato Italiano 2019-20 - dois gols de Cristiano Ronaldo

⚽ Udinese 2x1 Juventus - Campeonato Italiano 2019-20 - zero gols de Cristiano Ronaldo

⚽ Watford 4x1 Manchester United - Premier League 2021-22 - uma assistência de Cristiano Ronaldo

⚔️ TROOST-EKONG vs. ZAPATA

⚽ Udinese 1x3 Atalanta - Campeonato Italiano 2018-19 - três gols de Zapata

⚽ Udinese 2x3 Atalanta - Campeonato Italiano 2019-20 - um gol de Zapata

