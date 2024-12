No Emirates Stadium, Arsenal e Everton empataram em 0 a 0 em um jogo sem sal pela 16ª rodada da Premier League. Os Gunners propuseram jogo, mas esbarraram na retranca dos Toffees, que só finalizaram duas vezes e conseguiram voltar para Liverpool com um ponto na bagagem.

continua após a publicidade

➡️ Guardiola cita Michael Jordan para reclamar de ausência de Rodri: 'Quantos anéis os Bulls ganhariam?'

Com o resultado, os comandados de Mikel Arteta foram a 30 pontos, estacionando na terceira colocação do Inglês. Por outro lado, o time de Sean Dyche alcançou os 15, mas parou na 15ª posição, apenas cinco pontos acima do Z3.

👀 COMO FOI O JOGO?

A primeira etapa teve poucos movimentos de perigo. Doucouré, do Everton, foi o primeiro a chegar em lance relevante aos 7', mas Gabriel Magalhães conseguiu travar a finalização. Odegaard e Gabriel Martinelli finalizaram para boas defesas de Pickford, e nada mais foi feito em um duelo travado.

continua após a publicidade

A metade final do confronto começou com os Gunners novamente em cima. No principal lance, Saka aproveitou sobra de bola na área com menos de um minuto e fuzilou, mas Pickford operou um milagre para evitar. Os londrinos tiveram diversos escanteios, mas a defesa dos Toffees conseguiu segurar a pressão aérea e evitar o perigo, garantindo um ponto precioso na briga contra a queda para a Championship.

🔮 O QUE VEM POR AÍ?

Na quarta-feira (18), o Arsenal volta a campo para receber o Crystal Palace pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa às 16h30 (de Brasília). Já eliminado da competição - derrota para o Southampton nos pênaltis -, o Everton descansa até domingo (22), quando recebe o Chelsea às 11h pela Premier League.

continua após a publicidade

Gabriel Martinelli é travado por Tarkowski em Arsenal x Everton, pela Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal 0x0 Everton

16ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 14 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Ashley Young, Jordan Pickford e Armando Broja (EVE)

🟥 Cartões vermelhos: -

➡️ Para acompanhar todas as notícias de futebol internacional, acesse o Lance! e fique por dentro em tempo real.

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Myles Lewis-Skelly (Thomas Partey); Declan Rice (Jorginho), Mikel Merino (Gabriel Jesus) e Martin Odegaard (Ethan Nwaneri); Bukayo Saka, Kai Havertz e Gabriel Martinelli (Leandro Trossard)

EVERTON (Técnico: Sean Dyche)

Jordan Pickford; Ashley Young, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite e Vitalii Mykolenko; Gana Gueye e Orel Mangala; Jack Harrison (Jesper Lindstrom), Abdoulaye Doucouré e Iliman Ndiaye; Dominic Calvert-Lewin (Armando Broja)

🕴️ ARBITRAGEM

🕴️ Árbitro: Craig Pawson

🚩 Auxiliares: Eddie Smart e Constantine Hatzidakis

4️⃣ Quarto árbitro: Andrew Kitchen

📺 VAR: Paul Tierney e Dan Cook

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional