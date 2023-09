O QUE VEM POR AÍ?

Dono da casa, o Napoli não vive uma boa fase sob o comando do técnico Rudi Garcia. Apesar da vitória importante na Liga dos Campeões, 2 a 1 como visitante sobre o Braga, os napolitanos não vencem pelo Campeonato Italiano há um mês, quando bateram o Sassuolo em casa por 2 a 0, no mês de agosto. O zagueiro Natan, cria do Flamengo com passagem pelo RB Bragantino, deve ser titular após fazer sua estreia pelo Napoli no fim de semana.