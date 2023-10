Jogadores do PSG, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi e Layvin Kurzawa pediram desculpas pelos cantos homofóbicos entoados contra o Olympique de Marseille. Após a partida do dia 24 de setembro, com vitória do Paris por 4 a 0, os quatro foram filmados proferindo ofensas aos marselheses durante a comemoração junto a torcida parisiense.