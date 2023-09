EMOÇÃO ATÉ O FIM

Em confronto de dois times do G4 da Premier League, Tottenham e Liverpool entraram em campo com o objetivo de seguir o caminho da liderança, pertencente ao Manchester City. A situação, porém, ficou complicada para o time de Merseyside ainda aos 26 minutos, com a expulsão de Curtis Jones. Os Spurs se aproveitaram e abriram o placar com Son, 10 minutos depois, em grande triangulação de Maddison, Richarlison e finalização do coreano. Os Reds não desanimaram e empataram com Gakpo, que sentiu na finalização e precisou ser substituído no intervalo.