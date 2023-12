⚽COMO FOI A PARTIDA?

Apesar da dominância do time da casa, os jogadores não conseguiram converter a superioridade na posse da bola em chances claras de gol. No segundo tempo, em cinco minutos, os visitantes conseguiram balançar as redes duas vezes. Aos 20 e aos 30 minutos da segunda etapa, com Barrenechea e Giuseppe Caso. Já nos acréscimos, Cheddira, de pênalti e Abdou Harroui fecharam o placar