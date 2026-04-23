Com aproveitamento de campeão brasileiro, Fluminense muda foco pra Copa do Brasil

O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira, contra o Operário-PR, pela Copa do Brasil, sustentado por números que o colocam em patamar de título no Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Luis Zubeldía, o Tricolor acumula 66,7% de aproveitamento em 28 jogos. Essa marca seria suficiente para levantar a taça ou, no mínimo, terminar como vice-campeão nos últimos anos.

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O comparativo com os últimos campeonatos reforça o cenário. Com esse desempenho, o Fluminense teria sido campeão brasileiro em 2020, quando o Flamengo venceu com 62% de aproveitamento, e em 2023, quando o Palmeiras ficou com o título tendo 61%. Nos demais anos, o rendimento ainda colocaria o clube no topo: vice em 2025 e 2024, atrás de campeões com 69% (Flamengo e Botafogo), vice em 2022 (Palmeiras com 71%) e também vice em 2021 (Atlético-MG com 73%). Ou seja, em seis temporadas recentes, o índice atual do Flu seria suficiente para duas conquistas e quatro vice-campeonatos.

Agora, o foco imediato muda. O duelo contra o Operário-PR marca a estreia do Fluminense na Copa do Brasil e abre mais uma frente importante na temporada. Com Libertadores e Campeonato Brasileiro em andamento, o clube entra em um período decisivo, no qual a gestão do elenco será determinante.

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Grande parte desse desempenho passa pela força como mandante. No Maracanã, o Fluminense apresenta números quase perfeitos: 14 vitórias em 15 jogos sob o comando do treinador, com 93,3% de aproveitamento. A solidez em casa sustenta a campanha e compensa as oscilações como visitante, onde o time ainda busca maior regularidade. Esse fator é trunfo em disputas de mata-mata.

Fora de casa, porém, ainda há oscilações, o que aumenta a importância de jogos eliminatórios bem controlados, especialmente longe do Rio de Janeiro. Diante do Operário, o desafio é transportar o nível competitivo do Brasileirão para o formato mata-mata, onde não há margem para erro.

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O que vem por aí?

A vitória sobre o Santos marcou apenas o início de uma jornada extenuante para o Fluminense. Dos próximos cinco compromissos, quatro serão disputados longe do Rio de Janeiro, exigindo força máxima e uma gestão de elenco precisa de Zubeldía. O calendário, que coloca o Tricolor em frentes decisivas na Copa do Brasil e na Libertadores, não admite margem para erros, especialmente nos desafios internacionais.

Após a vitória na Vila Belmiro, o Fluminense agora se prepara para enfrentar o Operário-PR, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Bolívar, na altitude, e o Independiente Rivadavia, ambos pela Libertadores, além de um confronto contra o Internacional pelo Brasileirão.

O único respiro nessa maratona será no domingo, dia 26, quando a equipe recebe a Chapecoense no Maracanã. A atenção é redobrada na Libertadores: com as derrotas nas duas primeiras rodadas, qualquer deslize nesses jogos fora de casa pode ser fatal para as pretensões tricolores na busca pelo título.

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