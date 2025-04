Não é o Barcelona: técnico da Inter define times mais fortes da Champions

Antes de entrar em campo contra o Bayern de Munique, o técnico da Inter de Milão roubou a cena mais uma vez. Durante a coletiva de imprensa, nesta terça-feira, Simone Inzaghi exaltou seu elenco, que tem a vantagem do primeiro jogo, e também definiu os times mais fortes da Champions League.

A surpresa foi a não escolha pelo Barcelona, que, segundo o "Opta", é o favorito para levar o troféu desta temporada. Segundo o técnico italiano, as equipe smais fortes desta edição são Real Madrid e Bayern de Munique, justamente seu adversário na briga por uma vaga na semifinal.

- Não devemos focar no resultado ou no retrospecto, que nem sempre foi positivo contra o Bayern. Os rapazes são maduros, a equipe sabe o que precisa fazer. Sabemos que estamos enfrentando um grande adversário, junto com o Real Madrid, o clube mais poderoso do mundo. Respeitamos isso, mas com a concentração certa podemos fazer uma ótima exibição.

- Mais do que tensão, há um grande orgulho pelo andamento da temporada. Teremos que esquecer o resultado do jogo de ida, mas não a grande atuação que fizemos, circulando bem a bola e defendendo quando necessário. Sabemos que a força do adversário é muito alta; precisaremos de uma partida de alta intensidade, com ritmo e agressividade, e a atitude certa.

Diferentemente de Inter de Milão e Bayern de Munique, o Real Madrid vive uma situação delicada na Champions. A equipe perdeu por 3 a 0 no primeiro jogo, fora de casa, e precisa marcar três gols para levar a decisão à prorrogação.

Valverde em disputa de bola no jogo entre Real Madrid e Arsenal pela Champions (Foto: Pedro Castillo y Antonio Villalba/Real Madrid)

Sobre o Bayern de Munique, Inzaghi comentou o que a Inter precisa para 'parar' o adversário e garantir a vaga na semifinal. Além disso, analisou jogadores adversários. O primeiro confronto terminou com vitória do time italiano por 2 a 1.

- O Müller marcou no jogo de ida e fez uma ótima partida contra o Borussia Dortmund. Mas sabemos que tipo de time é o Bayern: Sané recebeu cartão amarelo no jogo de ida, mas sempre há uma escolha entre Gnabry e Coman. Eles são um time talentoso, com jogadores agressivos. Precisamos de uma ótima atuação; temos que dar continuidade ao que fizemos em Munique.

Outros temas da coletiva de Simone Inzaghi

Condições do elenco: “Mkhitaryan respondeu bem ao cansaço: sabemos que é uma temporada exigente, mas jogar a cada quatro dias pode ajudar. Esta é uma nova Liga dos Campeões para todos, e trouxe consigo uma energia diferente. No ano passado, nos classificamos em novembro; este ano, tivemos que esperar até 29 de janeiro. O esforço foi maior, mas a satisfação também. Queremos continuar assim.”

Lesões: "Carlos Augusto, Zalewski, Frattesi e Dimarco estavam bem, tendo terminado a partida contra o Cagliari com algum desconforto. Ainda temos Dumfries e Zielinski de fora, assim como Correa, que não está na lista. Os demais devem estar disponíveis.”