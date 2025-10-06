Não é Modric: ídolo do Real Madrid desencanta com camisa de novo clube
Jogador distribuiu sua primeira assistência com a camisa do Bayer Leverkusen
Longe do Santiago Bernabéu, outro ídolo recente do Real Madrid começa a brilhar em novos ares. Lucas Vázquez, um dos capitães das últimas temporadas da equipe merengue, vem se destacando com a camisa do Bayer Leverkusen, que vive boa fase no Campeonato Alemão. O espanhol, que deixou o clube madrilenho após o fim da última temporada, marcou sua primeira contribuição direta em gol pelo novo time e se firmou como titular absoluto.
O lateral foi contratado enquanto o Leverkusen ainda era treinado por Erik ten Hag, mas o holandês acabou demitido antes da terceira rodada, sem ver o ex-madridista estrear. Vázquez reconheceu a instabilidade típica do futebol e evitou polêmicas.
– Essas coisas acontecem no futebol. Já vi isso muitas vezes na minha carreira. Não sei o que aconteceu. O clube decide e agora temos que esperar. O time tem boa qualidade, mas há pequenos detalhes que precisamos melhorar – disse o jogador.
Lucas Vázquez lidera boa fase do Bayer Leverkusen
Com a chegada do dinamarquês Kasper Hjulmand, o cenário mudou. Lucas Vázquez conquistou espaço rapidamente, assumiu a lateral-direita e passou a ser um dos líderes do elenco. Sua regularidade e experiência chamaram atenção em meio à reformulação da equipe alemã.
Sob o novo comando, o Leverkusen reagiu: saiu da 12ª para a 5ª colocação da Bundesliga, acumulando três vitórias e três empates nas últimas seis partidas. Curiosamente, o único jogo em que Vázquez não atuou – empate com o PSV pela Champions League – coincidiu com uma queda no desempenho coletivo. O espanhol foi poupado por causa de um leve desconforto físico.
Na rodada mais recente do Campeonato Alemão, o ex-jogador do Real Madrid finalmente desencantou. Lucas Vázquez deu sua primeira assistência pelo Bayer Leverkusen, participando diretamente da vitória sobre o Union Berlin. O lance coroou um início de trajetória consistente, marcado mais pela solidez defensiva e liderança do que por números ofensivos.
