menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Não é Modric: ídolo do Real Madrid desencanta com camisa de novo clube

Jogador distribuiu sua primeira assistência com a camisa do Bayer Leverkusen

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 06/10/2025
15:43
O Real Madrid conquistou seu nono título ao bater o Pachuca na final do Mundial em 2024 (Foto: Mahmud HAMS / AFP)
imagem cameraO Real Madrid conquistou seu nono título ao bater o Pachuca na final do Mundial em 2024 (Foto: Mahmud HAMS / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Longe do Santiago Bernabéu, outro ídolo recente do Real Madrid começa a brilhar em novos ares. Lucas Vázquez, um dos capitães das últimas temporadas da equipe merengue, vem se destacando com a camisa do Bayer Leverkusen, que vive boa fase no Campeonato Alemão. O espanhol, que deixou o clube madrilenho após o fim da última temporada, marcou sua primeira contribuição direta em gol pelo novo time e se firmou como titular absoluto.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O lateral foi contratado enquanto o Leverkusen ainda era treinado por Erik ten Hag, mas o holandês acabou demitido antes da terceira rodada, sem ver o ex-madridista estrear. Vázquez reconheceu a instabilidade típica do futebol e evitou polêmicas.

continua após a publicidade

– Essas coisas acontecem no futebol. Já vi isso muitas vezes na minha carreira. Não sei o que aconteceu. O clube decide e agora temos que esperar. O time tem boa qualidade, mas há pequenos detalhes que precisamos melhorar – disse o jogador.

Lucas Vázquez lidera boa fase do Bayer Leverkusen

Com a chegada do dinamarquês Kasper Hjulmand, o cenário mudou. Lucas Vázquez conquistou espaço rapidamente, assumiu a lateral-direita e passou a ser um dos líderes do elenco. Sua regularidade e experiência chamaram atenção em meio à reformulação da equipe alemã.

continua após a publicidade

Sob o novo comando, o Leverkusen reagiu: saiu da 12ª para a 5ª colocação da Bundesliga, acumulando três vitórias e três empates nas últimas seis partidas. Curiosamente, o único jogo em que Vázquez não atuou – empate com o PSV pela Champions League – coincidiu com uma queda no desempenho coletivo. O espanhol foi poupado por causa de um leve desconforto físico.

Lucas Vázquez comemorando a assistência no duelo entre Bayer Leverkusen e Union Berlin (Foto: Pau Barrena/AFP)
Lucas Vázquez comemorando a assistência no duelo entre Bayer Leverkusen e Union Berlin (Foto: Pau Barrena/AFP)

Na rodada mais recente do Campeonato Alemão, o ex-jogador do Real Madrid finalmente desencantou. Lucas Vázquez deu sua primeira assistência pelo Bayer Leverkusen, participando diretamente da vitória sobre o Union Berlin. O lance coroou um início de trajetória consistente, marcado mais pela solidez defensiva e liderança do que por números ofensivos.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias