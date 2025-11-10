Não é Haaland: jornal se derrete por astro do City e diz que é deslumbrante

O jornal britânico The Guardian destacou a atuação de Jérémy Doku na vitória por 3 a 0 do Manchester City sobre o Liverpool, ao classificar o belga como "deslumbrante" e essencial para o domínio da equipe de Pep Guardiola. O texto descreve Doku como o principal motor ofensivo do time e responsável por desmontar a defesa adversária em uma das partidas mais marcantes da temporada.

Segundo o veículo, o atacante demonstrou descontração e controle técnico, raros em um jogo de alto nível, e conduziu o City com jogadas de velocidade, dribles curtos e mudanças de direção que confundiram os marcadores. Doku foi responsável por um dos gols do confronto e por sucessivas ações que deixaram o sistema defensivo do Liverpool em colapso.

O artigo compara o estilo de Doku à precisão de um artista no auge da forma. O belga terminou o duelo com sete dribles completos — nenhum outro jogador conseguiu sequer um — e deu sequência à série de vitórias do City na Premier League. Para o Guardian, a atuação não apenas confirma o amadurecimento do jogador, mas o consolida como símbolo da nova geração sob o comando de Guardiola.

Jérémy Doku comemora gol pelo Manchester City (Foto: Darren Staples / AFP)

Guardiola vê nova força no elenco

O texto ressalta que o treinador catalão evitou elogiar em excesso o atacante, mantendo o discurso de equilíbrio dentro do elenco. Ainda assim, o jornal aponta que o desempenho de Doku reflete o projeto tático do técnico, que aposta em velocidade, mobilidade e jogadores abaixo dos 24 anos.

Para o jornal britânico, o City de Doku, Haaland, Foden e Cherki é mais do que uma máquina de resultados: é um time em renovação constante, com o belga assumindo um papel que transcende a função de ponta.

Manchester City e Doku na temporada

Nesta temporada, Jérémy Doku soma 16 partidas (sendo titular em 12), com três gols e quatro assistências. O atacante foi convocado pela seleção belga e estará à disposição do treinador Rudi Garcia na Data Fifa de novembro, que irá definir a classificação, ou não, direta da Bélgica à Copa do Mundo de 2026.

Já o Manchester City ocupa a segunda colocação da Premier League, com 22 pontos, quatro atrás do Arsenal, que lidera a competição. Os Cityzens voltam a campo para enfrentar o Newcastle, fora de casa, após a Data Fifa. A partida acontecerá no dia 22 de novembro, às 14h30 (de Brasília).

