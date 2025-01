Recém-anunciada pelo Gotham FC, da NWSL, a atacante Gabi Portilho revelou que Lionel Messi e Marta são seus jogadores favoritos do futebol atual. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a ex-Corinthians exaltou a qualidade da companheira de seleção brasileira a explicou o porquê da escolha pelo argentino.

- Olha, no feminino sempre foi a Martinha, né? Porque quando eu comecei a jogar não tinha tanta visibilidade de futebol, e eu assisti um jogo do Santos na época com ela. Com o passar do tempo, fui vendo tudo que ela construiu. No masculino é o Messi. Adoro muito o Messi. Ele joga muito, é fora do normal.

Enquanto Messi foi eleito pela Fifa oito vezes o melhor jogador do mundo, Marta recebeu a premiação seis vezes na carreira. No entanto, diferentemente do argentino, que tem oito Bolas de Ouro, a brasileira nunca venceu o prêmio entregue pela France Football.

Atualmente, os dois estão atuando na liga norte-americana. Messi defende as cores do Inter Miami, de David Beckham, na MLS, e Marta atua pelo Orlando Pride, da NWSL, mesma disputa que Gabi Portilho participará nesta temporada. A veterana, inclusive, renovou recentemente seu vínculo.

Gabi Portilho sobre Marta: 'Pessoa muito humilde'

A Olimpíada de Paris marcou a última participação de Marta após seis edições disputadas e três medalhas de prata conquistadas. Gabi Portilho teve a oportunidade de disputar os Jogos de 2024 ao lado da atacante.

A ex-Timão não poupou elogios ao falar sobre a companheira. Segundo Gabi Portilho, Marta parece ter 15 anos devido à energia. Além disso, exaltou a humildade da jogadora do Orlando Pride.

- Cara, a Martinha é uma pessoa bem humilde, sabe? Para quem foi eleita seis vezes melhor do mundo e tem uma carreira como ela tem. Ela é uma pessoa muito humilde. É uma pessoa engraçada, imperativa. A Marta parece que tem 15 anos. Ela é muito imperativa, ela não para o tempo inteiro. Está sempre fazendo alguma coisa, tocando violão, cantando, correndo. Ela é muito engraçada.

Marta se despediu das Olimpíadas (Foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

A atual atacante do Gotham FC também ressaltou como foi importante para a própria carreira a experiência de jogar ao lado de Marta e também conviver com a maior medalhista do futebol brasileiro, principalmente em um período como as Olimpíadas.

- Pra mim foi muito legal e importante viver isso na minha vida, esses momentos ao lado dela. Você aprende muito com as pessoas assim, né? Eu aprendi muito com ela no dia a dia. O jeito de ser, o jeito como você tratar as pessoas, sabe? Isso faz diferença. Talvez nem tudo é só sobre futebol E ela... Eu, pelo menos, aprendi muito com isso. Então, pra mim foi marcante viver as Olimpíadas ao lado da Marta.