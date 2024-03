Julian Nagelsmann é técnico da Alemanha (Foto: MARCO DONATO / BAYERN MUNICH / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 10:25 • Berlim (ALE)

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, está na mira de clubes expressivos no futebol europeu. Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Newcastle estão entre os aspirantes à contratação do comandante, que já tem o próximo passo definido, de acordo com a "Sky Sports".

Apesar de já pretender a definição e o anúncio em um futuro breve, Nagelsmann ainda não considera expor a decisão nos próximos dias. O motivo seria a preservação do ambiente da seleção alemã, já que a disputa da Eurocopa está se aproximando.

O treinador chegou como uma espécie de "bombeiro", para apagar o incêndio deixado por Hansi Flick na equipe em 2023. Porém, topou um contrato apenas mais curto, que terá duração até o final da competição continental de seleções, a ser disputada em solo alemão.

Na última temporada, Nagelsmann teve acerto com o Chelsea, mas acabou desistindo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

As ligações maiores no momento são de um retorno ao Bayern, que entende não ter favoritismo na corrida com o Liverpool por Xabi Alonso, e mira a concretização de um projeto longo com Julian Nagelsmann. Porém, o Newcastle parece não ver um futuro longo sob o comando de Eddie Howe, que enfrenta oscilações em 2023-24; o Borussia, da mesma forma, entende que o trabalho de Edin Terzic é abaixo do esperado.