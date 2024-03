Autor de gol sobre o Vasco, Xandinho comenta momento do Nova Iguaçu: ‘Coragem sempre’

Xandinho celebra gol contra o Vasco na semifinal do Carioca (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 13/03/2024 - 09:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O Nova Iguaçu vive grande momento neste início de temporada, e um dos destaques da equipe tem sido o atacante Xandinho. Autor do gol do Laranjão sobre o Vasco, no empate em 1 a 1 na ida da semifinal do Carioca, o camisa 7 do Laranjão falou sobre o sentimento de marcar em um jogo tão importante e comentou a polêmica do VAR no lance.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- O sentimento é de gratidão e felicidade! Foi minha primeira vez jogando no Maracanã. Eu prometi pra mim e pra Deus que só pisaria no Maracanã se fosse pra eu jogar e isso aconteceu marcando ainda um belo gol! Agradeço a Deus, ao Nova Iguaçu e todos meus familiares, além das pessoas que são responsáveis por gerir minha carreira. E sobre o gol analisado pelo VAR, entendemos que a decisão final foi justa - disse Xandinho, em entrevista ao Lance!.

O atacante falou também sobre a partida de volta, no próximo domingo (17), e prezou cautela e respeito pelo Vasco. Por ter se classificado à frente do adversário na Taça Guanabara, o Nova Iguaçu tem a vantagem do empate no confronto. No entanto, Xandinho afirmou que a equipe tem de manter a coragem que vem apresentando nos jogos.

- Consideramos e sabemos da grandeza do Vasco da Gama. Sabemos que é uma equipe qualificada e temos que ter cautela nesse jogo de volta. Porém iremos nos comportar com a coragem de sempre como estamos fazendo em todas as partidas. A expectativa é de fazer mais um grande jogo e se Deus quiser, sairmos com a classificação - afirmou o atacante.

Xandinho, do Nova Iguaçu, marca gol contra o Vasco pelo Campeonato Carioca (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Por fim, o camisa 7 do time da Baixada Fluminense respondeu sobre a preparação para a sequência de jogos decisivos, tanto no Carioca quanto na Copa do Brasil, contra times de Série A. Além do duelo com o Vasco no estadual, o Nova Iguaçu enfrenta o Internacional nesta quarta-feira (13), pela competição nacional. Xandinho elogiou o staff do clube e falou sobre o suporte dado aos jogadores.

- O Staff do clube está trabalhando de maneira muito inteligente quanto a sequência de jogos grandes. Nós jogadores temos todo o suporte para pensarmos apenas no campo e jogo - disse o jogador.