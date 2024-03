Técnico do Porto revela motivo de briga com Arteta após jogo da Champions

Sergio Conceição se envolveu em mais uma polêmica após a vitória do Arsenal sobre o Porto pela Champions League (Foto: Adrian DENNIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 08:40 • Londres (ING)

O técnico Sérgio Conceição, do Porto, revelou em entrevista coletiva pós-jogo da Champions League o que teria motivado sua discussão com Mikel Arteta, treinador do Arsenal, após o duelo entre as equipes. Segundo o português, o espanhol teria ofendido sua família durante a partida, terminada em 1 a 0 para o Arsenal.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Durante o jogo, ele virou para o banco e, em espanhol - não sei se é algo dos espanhóis com Portugal, já que com Guardiola foi a mesma coisa - ele insultou minha família. No final, disse a ele que tivesse atenção, pois quem ele insultou já não está entre nós. Que se preocupe em treinar mais e melhor sua equipe, que tem qualidade individual suficiente para fazê-lo.

A discussão entre os técnicos foi flagrada pela transmissão oficial da competição, após a vitória do Arsenal por 1 a 0. Os Gunners se classificaram nos pênaltis, com direito a duas cobranças desperdiçadas por jogadores brasileiros, Wendell e Galeno, ambos convocados por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira.

A 'treta' entre os técnicos não foi a única polêmica na qual Conceição se envolveu durante a partida. EM dado momento do jogo, o treinador chegou a ser empurrado por Kai Havertz na linha lateral do campo, após o meio-campista não conseguir alcançar uma bola passada na linha lateral. A situação, como era de se imaginar, causou tumulto durante o jogo.

Questionado sobre os atritos com o técnico do Porto, Arteta preferiu não se pronunciar, e definiu o acontecido como "absolutamente nada".

Arteta preferiu não se manifestar sobre discussão com Sergio Conceição após a vitória do Arsenal sobre o Porto (Foto: DARREN STAPLES / AFP)

Agora, o Arsenal aguarda a definição do seu adversário nas quartas de final da competição. Os confrontos da próxima fase serão definidos em sorteio, a ser realizado na sexta-feira (15). Já estão classificados para as quartas de final, além do Arsenal, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, PSG e Manchester City.

Os outros dois classificados para as quartas de final serão definidos nesta quarta-feira (13): a Inter de Milão enfrenta o Atlético de Madrid na Espanha (vitória dos italianos por 1 a 0 na ida), e o Borussia Dortmund recebe o PSV (empate por 1 a 1 no jogo de ida). Ambos os jogos acontecem às 17h (hora de Brasília).