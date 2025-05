Na despedida do Montjuic, Villarreal bota água no chope e vence Barcelona na La Liga

Na despedida do Montjuic, o Villarreal venceu o Barcelona por 3 a 2, pela 32ª rodada da La Liga, neste domingo (18). O Submarino Amarelo abriu o placar com Ayoze Pérez, mas sofreu a virada com gols de Yamal e Fermín ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, os visitantes conseguiram reverter a desvantagem com Comesaña e Buchanan, o que garantiu o clube na próxima Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi a partida entre Barcelona e Villarreal?

No início da partida, o Villarreal surpreendeu o Barcelona em um rápido contra-ataque pelo lado direito em que Pépé encontrou Ayoze Pérez no meio, e o atacante bateu cruzado para abrir o placar. Após o susto, a equipe de Hansi-Flick começou a pressionar e mandar no jogo. Os catalães responderam com Fermín aproveitando um bate-rebate na zaga e batendo de canhota para grande defesa de Luiz Júnior. Na sequência, Lewandowski aproveitou um cruzamento de Eric García pela direita, cabeceou na direção do gol, mas o brasileiro fez um milagre para manter o Submarino Amarelo à frente do placar.

continua após a publicidade

O Villarreal respondeu com um contra-ataque puxado por Pépé, que fez bela jogada individual pela direita, cortou Gavi, mas bateu pela linha de fundo. E aos 38 minutos, Yamal fez bela jogada saindo do lado direito para o centro e finalizou de canhota no cantinho para estufar as redes e igualar o marcador. Nos acréscimos, Yamal deu um lindo drible em dois defensores e bateu forte para outra defesa de Luiz Júnior antes da bola tocar na trave. Mas aos 49 minutos, Fermín aproveitou um corte errado da zaga e chutou de canhota da entrada da área para marcar mais um gol e virar o jogo para o Barcelona

Na volta do intervalo, o Villarreal conteve o ímpeto do Barcelona e deixou tudo igual com Comesaña sendo acionado na área e tocando por cima de Ter Stegen para empatar a partida aos cinco minutos. Os culés buscaram reagir com Fermín e Yamal finalizando de fora da área para defesas tranquilas de Luiz Júnior. Mas aos 34 minutos, Cardona foi acionado pela esquerda, fez um cruzamento rasteiro que cruzou toda a área e chegou em Buchanan, que dominou e bateu para virar o jogo em favor do Villarreal.

continua após a publicidade

O que vem por aí para Barcelona e Villarreal?

No domingo (25), o Barcelona visita o Athletic Bilbao, enquanto o Villarreal recebe o Sevilla, pela 38ª rodada da La Liga. Os horários dos jogos ainda não foram definidos.

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona 2 x 3 Villarreal - La Liga

37ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 18 de maio de 2025, às 14h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP).

🥅 Gols: Ayoze Pérez, 3'/1ºT (0-1); Yamal, 37'/1ºT (1-1); Fermín, 49'/1ºT (2-1); Comesaña, 5'/2ºT (2-2); Buchanan, 34'/2ºT (2-3)

🟨 Cartões amarelos: Eric García (BAR)

BARCELONA (Técnico: Hansi-Flick)

Ter Stegen; Eric García (Fort), Cubarsí, Iñigo Martínez e Gerard Martín (Balde); Gavi, Pedri (De Jong) e Fermín; Yamal, Lewandowski (Pau Víctor) e Raphinha.

VILLARREAL (Técnico: Marcelino García)

Luiz Júnior; Navarro (Kambwala), Foyth, Costa e Cardona; Comesaña, Parejo (Gueye), Pépé e Pino (Buchanan); Baena e Ayoze Pérez (Barry).