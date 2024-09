Munian é mais uma contratação alternativa do futebol sul-americano (Foto: Divulgação/San Lorenzo)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 19:55 • Buenos Aires (ARG)

Iker Muniain, ídolo do Athletic Bilbao, foi anunciado pelo San Lorenzo na última sexta (6). O jogador, de 31 anos, assinou até dezembro de 2025 com a equipe argentina, sendo apenas o segundo clube da sua carreira.

Muniain chegou a negociar com o River Plate. O atacante havia manifestado publicamente o desejo de atuar pelo clube e disse que acompanhava a equipe desde criança. Em uma entrevista ao canal Movistar+ realizada em 2022, ele revelou que fez uma viagem relâmpago de Bilbao para Madri para assistir à final da Libertadores de 2018, contra o Boca Juniors.

Com 560 partidas e 15 temporadas completas, Muniain está na história do Athletic Bilbao como um dos melhores jogadores da história do clube. Na última temporada, ele levantou a taça da Copa do Rei como capitão da equipe, em sua temporada de despedida.

Muniain é um dos símbolos do Athletic Bilbao no século XXI (Foto: AFP)

San Lorenzo e País Basco

No anúncio de apresentação, Muniain enaltece a memória de dois jogadores com origens do País Basco que atuaram no San Lorenzo: Lángara e Zubieta, ambos do final da década de 1930.

Lángara teve um papel importante durante a Guerra Civil Espanhola. Ele fez parte da "Euzkadiko selekzioa", uma seleção basca formada para jogar partidas de futebol fora da Espanha e divulgar a causa republicana, sob ataque das forças do general Francisco Franco.

Na fase final da guerra, os jogadores bascos não poderiam mais jogar na Espanha por razões de segurança. Assim, o San Lorenzo trouxe Ángel Zubieta, um dos jogadores bascos da seleção, que antes era do Athletic Bilbao. Ele viria a ser o atleta com mais jogos na história do clube argentino. Depois, veio Lángara, o atleta reverenciado por Muniain. Até 1943, quando deixou o clube de Boedo, marcou incríveis 110 gols em 121 jogos.

De acordo com o jornal Marca, Muniain recebeu ofertas de um clube da Arábia Saudita e de outro do Catar, mas preferiu atuar no futebol argentino, uma escolha que o impediu de ganhar € 3,3 milhões no no futebol árabe, independentemente do país que escolhesse.

A estreia de Muniain poderá acontecer no sábado, quando o San Lorenzo joga em casa com o Vélez Sarsfield, pela 14ª rodada da Liga Argentina.

