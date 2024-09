Federação chinesa bane 43 pessoas do futebol por manipulação de resultados

Futebol chinês atravessa escândalo de manipulação de resultados em apostas (Foto: Yuichi Yamazaki / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 17:31 • Pequim (CHN)

A Associação Chinesa de Futebol (CFA) baniu 43 pessoas (38 jogadores e cinco árbitros) do futebol por envolvimento em um escândalo de manipulação de resultados por apostas no país.

Entre os punidos, estão três jogadores com passagem pela seleção chinesa (Gu Chao, Guo Tianyu e Jin Jingdao) e um da seleção da Coreia do Sul, Son Jun-ho, que chegou a ficar preso por 10 dias na China antes de retornar ao seu país natal.

As penas são resultados de uma investigação de dois anos, que concluiu que o resultado de 120 jogos foram fraudados, com o envolvimento de 40 clubes. O Ministério Público Chinês não informou se todas as partidas foram realizadas no país.

No total, 128 pessoas foram investigadas e, de acordo com autoridades chinesas, 44 indivíduos foram punidos por suborno, apostas e abertura ilegal de cassinos; deste grupo, apenas uma pessoa não foi banida do futebol.

Outras 17 pessoas se envolveram em casos de suborno e manipulação de resultados. Todos deste segundo grupo foram penalizados.

Este não é o primeiro episódio de punições no futebol chinês por envolvimento em casos de manipulação de resultados. Recentemente, um ex-vice-presidente da federação chinesa foi condenado a 11 anos de prisão por aceitar propina. Um antigo diretor de competições da federação também foi punido pelo mesmo crime, com sete anos de prisão.