Colômbia faz 2 a 1 na Argentina e encerra período de 5 anos sem vitória sobre os rivais

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 19:52 • São Paulo (SP)

A Colômbia venceu a Argentina por 2 a 1 em jogo válido pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A partida aconteceu no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, nesta terça-feira (10).

Yerson Mosquera e James Rodriguez marcaram pela Colômbia. O gol argentino foi de Nico González.

Com o resultado, os colombianos quebraram a escrita de cinco anos sem vencer os argentinos. O último confronto entre as duas equipes tinha sido na final da Copa América de 2024, em que a equipe de Messi se sagrou campeã.

Agora, os colombianos assumem a segunda colocação na tabela com 16 pontos. A Argentina segue em primeiro com 18.

O jogo

O primeiro tempo não teve muitas emoções. Aos 11 minutos, Julian Álvarez roubou a bola do goleiro colombiano e, quase sem ângulo, bateu para o gol, mas a bola foi para fora. Aos 17, foi a vez de De Paul bater de primeira de fora da área, mas a bola foi por cima do gol. O gol da Colômbia saiu aos 24 minutos. James Rodríguez cobrou escanteio curto para Jhon Arias, recebeu de volta e cruzou para Yerson Mosquera cabecear para o fundo das redes.

O segundo tempo, no entanto, foi animado. Logo no início da segunda etapa, James Rodriguez errou o passe na saída de bola da Colômbia, ela ficou de graça para Nico González, que arrancou e marcou o gol de empate para a Argentina.

Aos 14 minutos, a Colômbia tomou a frente do placar mais uma vez. Otamendi derrubou Muñoz na área depois de ser driblado. O árbitro verificou o lance no monitor do VAR e assinalou o pênalti. James Rodríguez cobrou com força no canto superior esquerdo, sem chance para Emiliano Martínez.

Empurrados pela torcida, os colombianos trocaram passes e criaram oportunidades. Na reta final, os colombianos ainda tiveram duas boas chances para ampliar o placar. Córdoba recebeu passe de James, mas finalizou mal e Muñoz ficou cara a cara com Martínez, chutou, mas o goleiro argentino fez grande defesa.

✅ FICHA TÉCNICA

Colômbia 2 x 1 Argentina

8ª rodada - Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

📍 Local: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla (COL)

🕴️ Árbitro: Piero Maza (CHI)

🔍 VAR: Juan Lara (CHI)

COLÔMBIA (Técnico: Néstor Lorenzo)

Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Yerson Mosquera (Juan Cabal), Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Rios, Jhon Arias (Kevin Castaño), James Rodriguez (Juan Portilla), Luis Diaz, Jhon Dúran (Jhon Córdoba).

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martinez, Gonzalo Montiel (Nahuel Molina), Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez (Marcos Acuna), Leandro Paredes (Alexis Mac Allister), Rodrigo De Paul (Giovani Lo Celso), Enzo Fernández (Paulo Dybala), Nicolás González, Lautaro Martínez, Julían Álvarez.