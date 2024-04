Danny Murphy (de amarelo) e Vieira (de vermelho) dividem bola em jogo da FA Cup (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 13:53 • Merseyside (ING)

Danny Murphy, jogador com passagem pelo Liverpool, revelou ter passado por um momento de extrema dificuldade no seu pós-carreira. O atleta admitiu ter viciado em uso de cocaína, refletindo problemas financeiras e a morte de seu pai. Em entrevista ao "Ben Heath Podcast", o inglês falou sobre a delicada situação vivida.

- Eu tive um ano em um mundo de dor, fiquei um período com cocaína e fumando maconha. Eu conseguia viver sem beber. Eu não era um alcoólatra. Por um tempo, eu fiquei viciado (em cocaína), porque chegou a um ponto no qual eu não achava que conseguia fazer as coisas sem ela - afirmou Danny.

Murphy, além de ter defendido o vermelho do Liverpool por sete anos, também atuou em Tottenham, Charlton Athletic e Fulham. Somado a isso, teve oportunidades com a seleção da Inglaterra, atuando nove vezes e marcando um gol pelo time profissional.

- Quando eu tive ajuda, eu me envolvi com pessoas que já haviam passado por isso. Eu fiz um pouco de terapia e de sessões em grupo. Eu já havia feito terapia quando parei de jogar, porque pensei que seria benéfico, mas não continuei - completou o ex-meio-campista.

Após dar a volta por cima, Danny Murphy é atualmente um dos comentaristas regulares da BBC Sport, fazendo aparições no programa de destaques "Match of the Day".

