Novo affair de Rodrygo se muda para Madri; saiba quem é

Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 11:40 • Madri (ESP)

Rodrygo teve uma torcedora especial na terça-feira (9), no Santiago Bernabéu, no jogo entre Real Madrid e Manchester City pela Champions League: a publicitária e influenciadora fitness Bruna Rotta, de 25 anos, novo affair do craque do time merengue. A informação é do "Extra".

Eles estão juntos desde o Réveillon em Maracaípe, Pernambuco. Discreto nas redes sociais, o casal agora não tem como negar os rumores do relacionamento. Bruna se mudou para Madri com uma amiga, que também esteve no estádio. Elas vão passar um período na capital da Espanha estudando. Bruna está hospedada num hotel.

A loira ganhou fama com vídeos no TikTok, onde tem 2 milhões de seguidores. Já no Instagram, Bruna tem mais de 1,3 milhão de seguidores que consomem seus conteúdos, que vão desde a rotina na academia a conselhos sobre namoro.

Catarinense de Balneário Camboriú, ela morava no Rio antes de mudar para Madri. Até 2023, Bruna namorava o surfista Edson Junior, com quem ficou por dois anos.