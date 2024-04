Boston Celtics consegue feito que parecia impossível na NBA

Boston Celtics possui a melhor campanha da temporada regular da NBA (Foto: Nathaniel S. Butler / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 10/04/2024 - 11:36 • Rio de Janeiro (RJ)

O Boston Celtics entrou para a história da NBA na última terça-feira (9), diante do Milwaukee Bucks. É a primeira vez na história da liga que uma equipe termina o jogo sem arremessar nenhum lance livre. Do outro lado, o Bucks teve apenas dois lances.

O confronto terminou com vitória de Milwaukee por 104 a 91 - uma pontuação baixa se levar em consideração os padrões dos jogos da NBA. Durante a partida tiveram poucos pontos de dentro do garrafão e prevaleceram as bolas de três.

Com o triunfo, o Bucks fez as pazes com as vitórias, já que vinha em um jejum de quatro derrotas consecutivas. Em coletiva, o técnico do Celtics, Joe Mazzulla, admitiu que a sua equipe teve um dia ruim perante a superioridade adversária.

- Foi a primeira vez que nada dava certo sei lá desde quando, sabe? Mas para mim, é uma grande oportunidade de jogar contra isso, encontrar diferentes meios para criar e encontrar formas diferentes nos dois lados da quadra. Então, acho que foi uma boa situação para a gente, pois não acontecia há algum tempo - destacou o treinador.

Jayson Tatum e Jaylen Brown são os principais pontuadores do Boston Celtics (Foto: Nathaniel S. Butler / AFP)

O duelo pouco mudou a situação das equipes em termos de classificação. O Boston Celtics já tem a liderança da conferência garantida, enquanto o Milwaukee Bucks ficou com o segundo lugar. Ainda restam mais três partidas para o término da temporada regular da NBA.

A franquia de Massachusetts vai receber New York Knicks, Charlotte Hornets e, por fim, Washington Wizards. Já o time de Wisconsin, tem o Magic, em casa, Thunder, fora, e novamente o Magic, também longe de seus domínios.