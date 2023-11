Rodrigues viu pelo buraco da fechadura um menino com nome de presidente se tornar o herói provável da conquista do seu clube de coração. Talvez até um determinado momento fosse improvável que John Kennedy decidisse. Mas feliz foi quem decidiu pela volta do garoto. Fundamental no mata-mata que trouxe à vida a conquista do Flu. Emprestado à Ferroviária, de Araraquara, em São Paulo, no primeiro semestre, o centroavante prestou de verdade quando retornou ao Tricolor.