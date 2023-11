O Internacional mostra uma queda significante no rendimento quando perde titulares. A equipe tem buscado uma recuperação após alguns erros e procura pontuar para se afastar da temida zona de rebaixamento. Assim, o Colorado enfrenta o Cruzeiro neste domingo (5) às 16h no Mineirão, em jogo válido pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro.