MSN de volta? Clube de Messi estuda oferta por Neymar, segundo jornal

O Inter Miami pode estar prestes a promover um reencontro histórico. De acordo com informações do jornal inglês "Daily Mail", confirmadas também pela "Sky Sports" e pelo diário espanhol "Marca", o clube norte-americano estuda uma oferta por Neymar, atualmente no Santos. O objetivo seria reeditar o lendário trio MSN, formado por Messi, Suárez e Neymar, que brilhou no Barcelona entre 2014 e 2017.

A movimentação do Inter Miami faz parte de um projeto de expansão e fortalecimento da marca do clube e da MLS. Com Lionel Messi e Luis Suárez já no elenco – e com as aposentadorias recentes de Jordi Alba e Sergio Busquets, que abriram espaço na folha salarial –, o clube que tem David Beckham entre os proprietários busca uma nova estrela global para manter o protagonismo.

O trio MSN, Messi, Suárez e Neymar (Foto: OLI SCARFF / AFP).

Inter Miami quer impacto esportivo e midiático

O contrato de Neymar com o Santos termina no fim desta temporada, o que o tornará agente livre em janeiro de 2026. Isso permitiria ao Inter Miami negociar sem custos de transferência. A direção americana enxerga o craque brasileiro como peça-chave tanto em termos esportivos quanto comerciais – especialmente com a Copa do Mundo de 2026 sendo disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

A presença de Neymar seria vista como um impulso adicional para o torneio e para a popularização do futebol no país. Além disso, fontes próximas ao clube apontam que a liga norte-americana, por ter calendário mais espaçado, poderia ajudar o camisa 10 a preservar sua forma física, após sucessivas lesões nos últimos anos.

Enquanto isso, o Santos luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e ocupa a 16ª colocação, uma acima da zona de descenso. A situação pode influenciar diretamente o futuro do atacante. Caso o clube paulista caia para a Série B, as chances de Neymar buscar um novo desafio fora do país – e eventualmente aceitar o projeto do Inter Miami – cresceriam consideravelmente.

