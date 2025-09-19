Mourinho rebate imprensa: ‘Na minha pior fase, cheguei a duas finais europeias’
Treinador foi anunciado no Benfica
No mesmo dia, na quinta-feira (18), que foi anunciado como treinador do Benfica, José Mourinho já realizou a primeira entrevista coletiva como um Encarnado. No retorno a Portugal, o Special One, sempre afiado nas respostas, rebateu a imprensa e deu declaração sobre a passagem no Fenerbahçe.
No terceiro clube em um espaço de dois anos, Mourinho não gostou de ser questionado sobre os recentes "fracassos". Na resposta, o treinador relembrou as finais que disputou nas últimas temporadas, todas com a Roma.
— Na minha pior fase como treinador, a mais 'dramática', diríamos, cheguei a duas finais europeias nos últimos cinco anos — afirmou o Mou, que se referiu a final da Conference League de 2022, na qual foi campeão sobre o Feyernoord, e a decisão da Europa League de 2023, que foi derrotado para Sevilla, nos pênaltis.
Passagem no Fenerbahçe
Demitido do Fenerbahçe após ser eliminado pelo próprio Benfica na pré-Champions League, Mourinho afirmou que tomou a decisão errada em treinar o clube. Porém, mesmo com a opinião, o "Special One" diz não se arrepender.
— Tomei a decisão errada ao ir para lá, mas não me arrependo. Estou ciente do que fizemos de certo e errado. Cometi um erro ao ir para o Fener, mas dei o meu melhor até o último dia — declarou.
José Mourinho no Benfica
Mais de duas décadas depois e diversos títulos conquistados, José Mourinho e Benfica se reencontram para escrever uma nova história. O português de 62 anos foi anunciado na manhã desta quinta-feira (18) como treinador dos Encarnados após a demissão de Bruno Lage, que foi retirado do cargo depois da derrota por 3 a 2 para o Qarabağ na Champions League.
O contrato do "Special One" com o Benfica será até o final da temporada 2026/27, e sua estreia poderá ser no próximo sábado (20), contra o AVS, em Vila das Aves, pelo Campeonato Português. Mourinho retornará à Portugal depois de 21 temporadas, quando deixou o Porto.
Trajetória de sucesso fora de Portugal
Após a conquista da Champions League em 2003/04 com o Porto, José Mourinho assumiu o comando do Chelsea na temporada seguinte e logo conquistou duas Premier Leagues, duas Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra, além de uma Supercopa nacional.
Posteriormente, Mourinho se tornou treinador da Inter Milão se seguiu como protagonista no cenário mundial, conquistando quatro títulos nacionais e uma Champions League, em 2009/2010. Dessa forma, o português atingiu o ápice: foi contratado pelo Real Madrid e treinou Cristiano Ronaldo por três anos. Porém, a passagem de Mou não atendeu às expectativas, já que lutava constantemente contra o Barcelona de Pep Guardiola. Em questão de impacto, foram duas conquistas: a Copa do Rei de 2010/11 e La Liga de 2011/12.
Depois dos Merengues, Mourinho retornou ao Chelsea e voltou a vencer, sagrando-se campeão de outra Premier League e uma Copa da Liga. Porém, sua carreira começou a decair, acumulando passagens por Manchester United, Tottenham, Roma e, por último, o Fenerbahçe. Pelos quatro clubes, os títulos de maior expressão foram a Liga Europa de 2016/17 e a Conference League de 2021/22.
