Mourinho pede reforço de peso, e Fenerbahçe contrata destaque da última Copa do Mundo

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 18:12 • Istambul (TUR)

O volante Sofyan Amrabat foi anunciado como reforço do Fenerbahçe nos últimos instantes da janela de transferências na Europa. A chegada do jogador foi um pedido do técnico José Mourinho, que gostaria de reforços na posição de meio-campo e indicou a sua chegada.

O marroquino, de 28 anos, estava na Fiorentina e chegou a entrar em campo pela equipe italiana na última quinta-feira (29), diante do Puskás Akadémia, pela Uefa Conference League. Segundo a imprensa turca, o negócio foi fechado por empréstimo até junho de 2025, pelo valor de dois milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões na cotação atual).

Amrabat foi um dos grandes destaques do Marrocos na última edição da Copa do Mundo, na qual a sua seleção fez campanha histórica e alcançou a semifinal do torneio. O bom desempenho na competição fez com que o jogador se transferisse para o Manchester United.

Na Inglaterra, entretanto, o jogador foi mais uma vítima da bagunça que acomete o clube dentro e fora do campo. Com dificuldades em se firmar entre os titulares, o meio-campista acabou disputando apenas 30 partidas pelos Diabos Vermelhos, com nenhum gol marcado e nenhum passe para gol.