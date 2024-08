Mourinho indica reforço e pode treinar jogador pela quarta vez na carreira

José Mourinho quer reforços para o meio-campo do Fenerbahçe (Foto: Yasin Akgul/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 17:51 • Istambul (TUR)

O técnico José Mourinho quer reforços para o seu novo clube, o Fenerbahçe (Turquia), e indicou a contratação do volante sérvio Nemanja Matic, de 36 anos, segundo o site "Footmercato". O jogador está atualmente no Lyon, da França.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A curiosidade está no fato de que Matic e Mourinho podem trabalhar juntos pela quarta vez na carreira e por clubes diferentes: o primeiro encontro entre os dois ocorreu no Chelsea (Inglaterra), entre 2013 e 2015, quando conquistaram uma Premier League (2014-15) e uma Copa da Inglaterra (2014-15); entre 2017 e 2018, trabalharam juntos no Manchester United (Inglaterra), sem conquistas; mais recentemente, ambos se reencontraram na Roma (Itália), também sem títulos.

Além de Matic, Mourinho indicou outro meio-campista para o clube como "plano B", segundo informação do "Sports Zone": o marroquino Sofyan Amrabat, que pertence à Fiorentina. O jogador de 27 anos atuou emprestado no Manchester United durante a última temporada, mas não se firmou no clube inglês.

Matic (direita) e Mourinho trabalharam juntos pela última vez na Roma, da Itália (Foto: Divulgação/Roma)