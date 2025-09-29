Mourinho critica diretoria do Chelsea antes de duelo na Champions League
Treinador português retornará ao Stamford Bridge mais uma vez
O Chelsea receberá o Benfica pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, na terça-feira (30), em Londres (ING). O duelo marcará mais uma visita de José Mourinho ao Stamford Bridge, local onde conquistou diversos títulos e mudou de vez o patamar dos Blues a partir de 2004. Em entrevista ao jornal inglês "Daily Mail", o novo treinador das Águias admitiu que achou "difícil" ver a equipe londrina passar por dificuldades sob o regime de Todd Boehly depois que Roman Abramovich vendeu o clube em 2022.
"Máquina de vencer"
Na entrevista, Mourinho exaltou o Chelsea durante a gestão de Abramovich, que comprou o clube em 2003 e o transformou em uma potência na Inglaterra e na Europa. Na visão do português, ele e o magnata russo construíram uma "máquina de vencer", que perdurou por muitos anos e com diferentes técnicos.
— O Chelsea de Abramovich, o meu Chelsea, o Chelsea que construímos e que perduramos por muitos anos, era um clube vencedor. Vencia tudo comigo e depois com Ancelotti, com Conte e com Tuchel. O Chelsea era uma máquina de vencer. A cada temporada, o Chelsea vencia — afirmou José Mourinho.
Críticas aos novos donos
Devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, o governo inglês sancionou o Chelsea por ser controlado por Abramovich. Com as punições, o russo foi forçado a vender o clube, comprado pelos americanos Todd Boehly e Behdad Eghbali, a BlueCo. Após a mudança, os Blues viveram momentos ruins em campo, com resultados ruins na Premier League e fora das competições europeias. Para Mourinho, foi difícil ver os Blues em má fase.
— Depois, houve uma grande mudança com investimentos absurdos e um período de alguns anos em que pareceu que eles perderam o rumo, com jogadores demais, milhões demais, acúmulo de jogadores e um time sem uma filosofia clara. Por alguns anos, foi difícil. Para quem ama o clube, foi difícil — desabafou o treinador de 62 anos.
Elogios a Maresca
Ao fim, Mourinho elogiou Enzo Maresca por levar o Chelsea de volta ao caminho das vitórias. O português exaltou as conquistas da Conference League e do Mundial de Clubes, que podem gerar uma "cultura de vencer" dentro do vestiário dos Blues.
— Maresca chegou e, passo a passo, o quebra-cabeça foi sendo montado. Até a Conference League é uma competição fantástica para um time como esse vencer. Ela te dá aquela primeira taça, a filosofia e a cultura do clube para vencer. Se você não consegue vencer a Premier League, você ganha alguma coisa, então eles venceram a Conference League. Depois, eles vão para os Estados Unidos e voltam com o grande escudo no peito, então agora eles têm um time muito bom — elogiou o técnico do Benfica.
José Mourinho no Chelsea
José Mourinho teve duas passagens sob o comando técnico do Chelsea na carreira. Na soma, o treinador português acumula três títulos da Premier League (2005, 2006 e 2015), uma Copa da Inglaterra (2007), e três Copas da Liga Inglesa (2005, 2007 e 2015).
