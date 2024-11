Morata sofre pancada na cabeça, é hospitalizado e pode desfalcar Espanha

Alvaro Morata foi hospitalizado após dividida de cabeça no treino do Milan (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 16:07 • Milão (ITA)

O atacante Álvaro Morata, do Milan, foi hospitalizado nesta quinta-feira (7) após sofrer uma forte pancada na cabeça após dividida com o zagueiro Pavlovic durante o treino.

➡️ Mbappé não é convocado pela França, e Deschamps faz mistério sobre razão

O jogador foi levado imediatamente ao hospital de Legnano, em Milão (Itália), onde realizou exames. Embora não tenham sido diagnosticadas lesões graves, o jogador permanecerá internado em observação durante a noite, segundo a "Gazzetta dello Sport".

Morata foi um dos destaques do MIlan na vitória por 3 a 1 sobre o Real Madrid na última terça-feira (5), pela quarta rodada da fase de liga da Uefa Champions League. O jogador, inclusive, foi amplamente elogiado pelo técnico rossonero, Paulo Fonseca, pela sua contribuição para o jogo coletivo da equipe, e não apenas com gols.

Morata pode desfalcar Milan e Espanha

Apesar do susto, o Milan encara a recuperação do jogador com otimismo. Entretanto, a tendência ainda é de que Morata seja poupado na partida do próximo final de semana diante do Cagliari, pelo Campeonato Italiano, marcado para o sábado (9), às 12h (hora de Brasília).

Pelo lado da seleção da Espanha, ainda não se sabe se o jogador estará à disposição do técnico Luís de la Fuente para a última Data Fifa do ano, que acontece na próxima semana. Também vale destacar que o atacante é o capitão da equipe e jogador de confiança do treinador.

Caso não tenha condições de atuar, Morata vai desfalcar a Roja nos jogos diante de Dinamarca (15 de novembro) e Suíça (18 de novembro), pelas últimas rodadas da fase de grupos da Liga de Nações da Uefa.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Morata pode desfalcar a seleção da Espanha na última Data Fifa do ano (Foto: DAVID RAMOS / POOL / AFP)