Monaco fecha acordo com atacante sensação da Eurocopa

Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 10:01 • Rio de Janeiro

O Monaco saiu na frente e acertou acordo verbal com Georges Mikautadze, artilheiro da Eurocopa. Na mira de clubes como Lyon, Olympique de Marseille e Lens, o atacante da Geórgia se destacou na temporada vestindo a camisa do Metz, da França e na atual edição do campeonato de seleções europeias.

Além de acertar de maneira informal com o jogador, o clube do sul da França também enviou uma proposta ao Metz para acertar o valor, tentando antecipar outros clubes e fechar o negócio antes do final da Eurocopa.

Nos compromissos internacionais com a seleção georgiana e classificado à segunda fase, Mikautadze vai encarar a Espanha, uma das favoritas ao título e que não sofreu gols na temporada, nas oitavas de final da competição continental.

Estrelando o ataque ao lado de Kvaratskhelia, o centroavante foi um dos responsáveis por classificar a equipe da Geórgia à sua primeira Euro da história. Na primeira partida do grupo F, Mikautadze marcou o único gol da seleção na derrota para a Turquia por 3 a 1.

Mikautadze comemorando o segundo gol da Geórgia contra Portugal, que sacramentou a classificação dos estreantes ao mata-mata. (Foto: INA FASSBENDER / AFP)