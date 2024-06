Itália comemorando gol contra a Croácia (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 09:42 • Rio de Janeiro

Segundo o jornal 'Gazzetta dello Sport', o Real Madrid deve investir alto em um jovem defensor que tem atraído atenção de gigantes do Velho Continente. Calafiori, zagueiro do Bologna e da Itália de apenas 22 anos, foi titular nos três jogos da seleção na atual edição da Eurocopa.

Até o momento, o defensor que foi um dos destaques do Campeonato Italiano com dois gols e cinco assistências em 33 jogos, está avaliado em cerca de 40 milhões de euros (R$ 235 milhões). Os Merengues pretendem reforçar sua defesa após a saída de Nacho, ídolo e capitão da equipe espanhola.

De acordo com a imprensa italiana, a Juventus é a principal concorrente do Real Madrid, já que Thiago Motta, novo técnico do time de Turim, trabalhou com Calafiori na temporada passada na surpreendente campanha do Bologna na Série A.

Apesar de ter sido o autor do gol que deu a vitória para a Espanha na primeira fase da Eurocopa, o zagueiro se destacou nos outros jogos do grupo B, contra Croácia e Albânia. O próximo compromisso dos Azzurri no torneio será contra a Suíça neste sábado (29), pelas oitavas de final.