Jornal espanhol abre debate entre Endrick e Gonzalo no Real Madrid

Com a mudança no número do uniforme de Mbappé, Endrick e Gonzalo García disputam a camisa nove do Real Madrid. O "Marca" abriu o debate entre os dois jovens atacantes às vésperas do início da nova temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Um dos pontos que pesam a favor de Endrick se relaciona com o alto investimento feito pelo Real Madrid para comprar o brasileiro do Palmeiras. O centroavante custou 35 milhões de euros (R$ 223 milhões, na cotação atual) fixos aos cofres do clube espanhol, embora esse valor já tenha crescido devido a bônus batidos pelo jogador.

continua após a publicidade

O diário aponta que Endrick viveu altos e baixos em sua primeira temporada com o Real Madrid em 2024/2025. O atleta foi tratado como "vítima" da má campanha conduzida por Carlo Ancelotti e deixou incertezas em campo. Ainda assim, existe grande expectativa para que o atacante consiga render o que se espera em seu segundo ano.

Por outro lado, Gonzalo García conseguiu ter uma explosão durante o Mundial de Clubes, em que foi o artilheiro da competição. O espanhol aproveitou uma lesão muscular de Endrick e uma gastroenterite que tirou Mbappé de ação nos primeiros jogos da equipe de Xabi Alonso. Neste momento, o atacante surge como um candidato para permanecer no elenco principal e ser dono da camisa nove.

continua após a publicidade

Tanto Endrick, quanto Gonzalo García lutam em busca de um espaço no Real Madrid em meio as mudanças promovidas pelo novo treinador. A expectativa é a de que a equipe merengue atue com dois atacantes: Vini Jr e Mbappé. Os jovens precisarão brigar por um espaço com Rodrygo, Brahim Díaz e com a nova joia argentina: Mastantuono.

Em caso de permanência de Rodrygo, o Real Madrid pode optar pelo empréstimo de Endrick ou de Gonzalo García. Enquanto a camisa nove deve ficar nas costas de uma das duas promessas, diversos clubes aguardam a definição do clube merengue visando o outro nome para reforçar seus elencos na temporada.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.