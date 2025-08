Com nova lesão, Messi chega ao 53º problema físico na carreira; relembre

Após deixar partida do Inter Miami com apenas 11 minutos no gramado, Lionel Messi passou por exames médicos no último domingo (3) e teve uma "leve lesão muscular" constatada na perna direita. Com isso, o argentino chegou a 53 contusões ou problemas de saúde que o afastaram dos gramados ao longo de 21 anos de sua carreira.

O levantamento sobre as ausências de Lionel Messi foi realizado pelo Departamento de Estatísticas do perfil "Noite de Copa", que revela dados interessantes sobre o atacante de 38 anos. Por conta das 53 intercorrências físicas, Messi perdeu um total de 183 partidas, ficando 903 dias fora de ação. Desta forma, o camisa 10 esteve ausente em 15,28% dos jogos possíveis em toda a sua carreira.

Esses números devem aumentar levemente com a recuperação que a nova lesão muscular exigirá. Apesar do anúncio do Inter Miami, o clube não especificou o tempo de reabilitação para Lionel Messi, mas deixou claro que a liberação médica dependerá da evolução clínica e resposta ao tratamento nos próximos dias ou semanas.

Veja todas as lesões de Messi na carreira

05/06 Rotura muscular na coxa 06/02/2006 – 16/02/2006 11 dias 1 (Barcelona) 05/06 Rotura da fibra muscular 08/03/2006 – 21/05/2006 75 dias 18 (Barcelona / Argentina Sub-20) 06/07 Fratura do Metatarso 13/11/2006 – 08/02/2007 88 dias 19 (Barcelona / Argentina) 07/08 Lesão na coxa 17/12/2007 – 14/01/2008 29 dias 5 (Barcelona) 07/08 Rotura da fibra muscular 06/03/2008 – 10/04/2008 36 dias 9 (Barcelona / Argentina) 09/10 Distensão muscular 10/08/2009 – 18/08/2009 9 dias 2 (Barcelona / Argentina) 10/11 Ligamento Esticado 20/09/2010 – 27/09/2010 8 dias 2 (Barcelona)

12/13 Problemas musculares na coxa 02/04/2013 – 09/04/2013 8 dias 2 (Barcelona) 12/13 Problemas musculares na coxa 11/04/2013 – 22/04/2013 12 dias 2 (Barcelona) 12/13 Lesão na coxa 13/05/2013 – 06/06/2013 25 dias 3 (Barcelona) 13/14 Problemas musculares na coxa 11/08/2013 – 15/08/2013 5 dias 1 (Argentina) 13/14 Problemas musculares na coxa 22/08/2013 – 26/08/2013 5 dias 1 (Barcelona) 13/14 Lesão na coxa 29/09/2013 – 18/10/2013 20 dias 4 (Barcelona / Argentina) 13/14 Rotura da fibra muscular 11/11/2013 – 06/01/2014 57 dias 11 (Barcelona / Argentina) 14/15 Problemas na tibiotársica 29/03/2015 – 31/03/2015 3 dias – (sem jogos registrados) 15/16 Ligamento intra-articular rasgado joelho 28/09/2015 – 18/11/2015 52 dias 13 (Barcelona / Argentina) 15/16 Problemas nos rins 14/12/2015 – 17/12/2015 4 dias 1 (Barcelona) 15/16 Problemas musculares na coxa 18/01/2016 – 21/01/2016 4 dias 1 (Barcelona) 15/16 Pedra nos rins (cirurgia) 09/02/2016 – 14/02/2016 6 dias 2 (Barcelona) 15/16 Contusão nas costas 28/05/2016 – 10/06/2016 14 dias 1 (Argentina) 16/17 Queixas adutores 05/09/2016 – 08/09/2016 4 dias 1 (Argentina) 16/17 Rotura da fibra muscular 22/09/2016 – 15/10/2016 24 dias 6 (Barcelona / Argentina) 16/17 Síndrome gripal 17/11/2016 – 21/11/2016 5 dias 1 (Barcelona) 17/18 Queixas adutores 22/03/2018 – 30/03/2018 9 dias 2 (Argentina) 18/19 Fratura do antebraço 21/10/2018 – 09/11/2018 20 dias 5 (Barcelona) 18/19 Pubalgia 23/03/2019 – 29/03/2019 7 dias 1 (Argentina) 19/20 Lesão no pé 05/08/2019 – 16/09/2019 43 dias 6 (Barcelona / Argentina) 19/20 Queixas adutores 25/09/2019 – 01/10/2019 7 dias 1 (Barcelona) 20/21 Lesão no tornozelo 23/12/2020 – 01/01/2021 10 dias 1 (Barcelona) 20/21 Lesão na coxa 12/01/2021 – 15/01/2021 4 dias 1 (Barcelona)

21/22 Coronavírus 01/01/2022 – 05/01/2022 5 dias 1 (PSG) 21/22 Quarentena 06/01/2022 – 20/01/2022 15 dias 2 (PSG) 21/22 Gripe 17/03/2022 – 24/03/2022 8 dias 1 (PSG) 21/22 Problemas no joelho 29/10/2021 – 11/11/2021 14 dias 3 (PSG) 21/22 Equimose no osso 20/09/2021 – 27/09/2021 8 dias 2 (PSG) 21/22 Recuperação ritmo competitivo 01/08/2021 – 26/08/2021 26 dias 2 (Barcelona / PSG) 22/23 Problemas na panturrilha 05/10/2022 – 13/10/2022 9 dias 3 (PSG) 22/23 Calcanhar de Aquiles 05/11/2022 – 07/11/2022 3 dias 1 (PSG) 22/23 Gestão de esforço 26/12/2022 – 03/01/2023 9 dias 2 (PSG) 22/23 Problemas no joelho 08/02/2023 – 13/02/2023 6 dias 2 (PSG) 23/24 Lesão muscular 06/09/2023 – 18/09/2023 13 dias 4 (Inter Miami / Argentina) 23/24 Lesão muscular 22/09/2023 – 06/10/2023 15 dias 4 (Inter Miami) 23/24 Gestão de esforço 09/03/2024 – 12/03/2024 4 dias 1 (Inter Miami) 23/24 Problemas musculares 15/03/2024 – 05/04/2024 22 dias 6 (Inter Miami / Argentina) 23/24 Lesão na perna 14/05/2024 – 18/05/2024 5 dias 1 (Inter Miami) 23/24 Gestão de esforço 24/05/2024 – 27/05/2024 4 dias 1 (Inter Miami) 24/25 Lesão ligamentar 16/07/2024 – 12/09/2024 59 dias 10 (Inter Miami / Argentina) 24/25 Gestão de esforço 28/02/2025 – 08/03/2025 9 dias 2 (Inter Miami) 24/25 Queixas adutores 18/03/2025 – 27/03/2025 10 dias 2 (Argentina)

Nova lesão de Messi no jogo do Inter Miami

Lionel Messi deixou o campo de jogo aos 11 minutos no confronto entre Inter Miami e Necaxa, pela segunda rodada da Leagues Cup, no último sábado (2), no Lockhart Stadium, localizado na Flórida. O astro argentino acusou a lesão muscular em uma arrancada e posterior duelo com dois adversários. O atacante foi prontamente atendido e precisou ser substituído pelo compatriota Federico Redondo.

