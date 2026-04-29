Miranda elogia Simeone e projeta Atlético x Arsenal na Champions: 'É favorito'
Em entrevista ao L!, ex-zagueiro relembrou seu tempo na Espanha e citou Cristiano Ronaldo e Messi
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Ex-zagueiro do Atlético de Madrid, Miranda elogiou o técnico Diego Simeone e projetou o duelo entre o clube espanhol e o Arsenal, pela Champions League. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o veterano também relembrou a campanha marcante na temporada 2013/2014, quando o time foi vice-campeão após derrota para o Real Madrid na prorrogação.
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Contratado em 2011, Miranda participou diretamente da reconstrução do Atlético, que voltou a ganhar protagonismo na Espanha e na Europa. Na temporada 2013/2014, foi peça importante na conquista da LaLiga, ajudando a encerrar um jejum de 18 anos do clube. Para ele, a virada de chave tem nome e sobrenome: Diego Simeone.
— No início do projeto, houve uma correção na parte técnica do clube com a chegada do Simeone. A diretoria queria um estilo mais agressivo, mais organizado. Ele é um treinador que organiza muito bem o time. Tínhamos muita qualidade e precisávamos de uma organização maior. A chegada dele foi para dar essa resposta. Conseguimos ganhar a Copa Uefa e deu início a uma crescida grande. O clube mudou de patamar. O Atlético de Madrid voltou a figurar na Champions League, chegou em duas finais. Foi um momento muito bom, em que a gente construiu o Atlético de Madrid de hoje.
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Além das conquistas, que foram cinco durante sua passagem pelo time espanhol — LaLiga, Copa Uefa, Copa do Rei, Supercopa da Espanha e Supercopa da Europa —, Miranda destacou o perfil intenso do treinador argentino no dia a dia revelando bastidores sobre os anos em que trabalharam juntos.
— Desde o primeiro dia até hoje, o Simeone vive o Atlético como se fosse o último dia da vida dele. É um cara muito intenso, que exige o melhor do seu jogador no dia a dia. Isso faz com que os atletas cresçam cada vez mais com ele, pois ele cobra exigência máxima. Defensivamente, ele organiza muito bem o time, porque ele sabe que na frente tem a qualidade dos atacantes que são diferenciados e em qualquer momento podem fazer diferença. Ele estuda muito os adversários e trabalha muito bem a parte tática durante a semana.
De olho na semifinal da Champions, que começa nesta terça-feira, o ex-zagueiro não ficou em cima do muro e apontou um favorito no confronto. O brasileiro aproveitou para exaltar o que sua geração fez para que o elenco atual encontrasse boas condições para seguir prosperando na Espanha e na Europa.
— Fico feliz em ter ajudado a construir tudo isso. Cheguei no Atlético de Madrid com dificuldades e deixe o clube muito bem financeiramente, esportivamente. Se o Atlético chega numa semifinal ou vai buscar um título, é graças ao que a gente plantou. Vejo o Atlético com grande favoritismo, pois o Atlético não disputa o título do Campeonato Espanhol e pode focar na Champions. É a aposta do clube no ano: ganhar essa Champions League, que é o que falta pro clube nesse momento.
Além de cravar o favoritismo do Atlético de Madrid na semifinal, Miranda acredita que os colchoneros têm condições de conquistar o título da Champions League. Do outro lado da chave, PSG e Bayern de Munique duelam por uma vaga na grande final.
— Vejo o Atlético favorito na semifinal até porque o clube já jogou mais vezes essa competição recentemente. No nível que está o clube vejo um pouco mais favorito do que o Arsenal até porque o momento do Arsenal não é tão bom. E final é coisa de momento. O Atlético pode ganhar essa Champions porque vejo com muito mais vontade de vencer esse campeonato.
Atlético de Madrid e Arsenal começam a decidir a vaga à final nesta quarta-feira (29), na Espanha. O jogo de volta será em Londres, e a grande decisão está marcada para a Puskás Aréna, em Budapeste, no dia 30 de maio.
Confira outras respostas de Miranda, ex-zagueiro do Atlético de Madrid
Final da Champions League 2013/2014
— A segunda final que o Atlético de Madrid disputou (na história do clube), eu estava presente. O que faltou foi perna, pois uma semana antes jogamos a "final" do Campeonato Espanhol contra o Barcelona e vencemos, mas foi um jogo muito duro. E chegamos na final da Champions um pouco cansados. Por isso, sofremos o gol no final e não conseguimos segurar na prorrogação. Já na terceira (final), foi nos pênaltis e foi num momento em que o Atlético estava confiante, mas as coisas não aconteceram como nos treinamentos. Como não tem o Real Madrid nessa decisão, saiu esse peso de um grande favorito. Assim, o Atlético aumenta ainda mais a confiança.
Jogo mais marcante da Champions 2013/2014
— O mais marcante foi o jogo com o Chelsea, porque o Chelsea defendeu muito bem e tivemos muitas dificuldades no primeiro jogo. Quando terminou a partida, estávamos convictos de que ganharíamos lá, porque a gente sabia que eles iriam sair mais para buscar o resultado, mas defensivamente nosso time era muito forte e sabia que com os atacantes que tínhamos, iriamos fazer um gol e vencer o jogo. Foi memorável e foi onde acreditamos que poderíamos ganhar o titulo.
Como é enfrentar Messi e Cristiano Ronaldo
— Jogar contra os melhores sempre foi uma honra. Eu fui muito feliz, pois pude enfrentar e me destacar jogando contra os melhores do mundo. Não é pra qualquer um enfrentar num ano cinco, seis vezes e ser uma das melhores defesas do campeonato. E graças a eles, pude estar na Seleção Brasileira, pois eles me ajudaram com toda a atmosfera que envolve contra eles e poder ser destaque é sinal de que a carreira foi brilhante.
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